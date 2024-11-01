الرياضة - 12:37 - موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - المرتبات.. يبحث المواطنون عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024.
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موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024
أعلنت وزارة المالية عن ميعاد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وذلك على أن تصرف المرتبات على مدار 5 أيام، بينما يتم صرف المتأخرات من المرتبات على مدار 4 أيام يتم تحديدها مسبقًا.
أوضحت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين والموظفين في مختلف قطاعات الدولة، سيكون يوم 24 من الشهر ذاته وتستمر 4 أيام متتالية.
أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024
أعلنت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من بدء عمليات الصرف المحددة، وذلك لعدم وجود تزاحم على ماكينات الصرف الآلي، فيما يلي نعرض لكم أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر:
- ماكينات الصرف الآلي ATM.
- فروع البنوك المختلفة.
- البريد المصري.
الحد الأدنى للأجور في مصر 2024
الجدير بالذكر أن قيمة الحد لأدنى للأجور التي تم تحديدها في آخر اجتماع عقده القومي للأجور في بداية عام 2024 هي 6000 جنيه.
جدول الحد الأدنى للأجور 2024
|جدول الحد الأدنى للأجور 2024
|المرتبات
|المبلغ
|مرتب الدرجة السادسة
|6000 جنيه
|مرتب الدرجة الخامسة
|6500 جنيه
|مرتبات الدجة الرابعة
|7000 جنيه
|مرتبات الدرجة الثالثة
|7500 جنيه
|مرتبات الدرجة الثانية
|8000 جنيه
|مرتبات الدرجة الأولي أو ما يعادلها
|8200 جنيه
|درجة المدير العام أو ما يعادلها
|9200 جنيه
|الدرجة العالية أو ما يعالها
|10200 جنيه
|الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها
|12200 جنيه
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