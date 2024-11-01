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الرياضة - 12:37 - موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:37 - موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:37 - موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - المرتبات.. يبحث المواطنون عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024.

يوفر كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص «موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال الضغط هنــــــــــا.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

أعلنت وزارة المالية عن ميعاد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وذلك على أن تصرف المرتبات على مدار 5 أيام، بينما يتم صرف المتأخرات من المرتبات على مدار 4 أيام يتم تحديدها مسبقًا.

صرف المرتبات

أوضحت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين والموظفين في مختلف قطاعات الدولة، سيكون يوم 24 من الشهر ذاته وتستمر 4 أيام متتالية.

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

أعلنت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من بدء عمليات الصرف المحددة، وذلك لعدم وجود تزاحم على ماكينات الصرف الآلي، فيما يلي نعرض لكم أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر:

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- البريد المصري.

الحد الأدنى للأجور في مصر 2024

الجدير بالذكر أن قيمة الحد لأدنى للأجور التي تم تحديدها في آخر اجتماع عقده القومي للأجور في بداية عام 2024 هي 6000 جنيه.

صرف المرتبات

جدول الحد الأدنى للأجور 2024

جدول الحد الأدنى للأجور 2024
المرتبات المبلغ
مرتب الدرجة السادسة 6000 جنيه
مرتب الدرجة الخامسة 6500 جنيه
مرتبات الدجة الرابعة 7000 جنيه
مرتبات الدرجة الثالثة 7500 جنيه
مرتبات الدرجة الثانية 8000 جنيه
مرتبات الدرجة الأولي أو ما يعادلها 8200 جنيه
درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعالها 10200 جنيه
الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12200 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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