الدوري القطري، الشحانية يتقدم على قطر بهدف في الشوط الأول (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:43 مساءً - الدوري القطري، انتهى الشوط الأول من مباراة نادي قطر أمام الشحانية بتقدم الأخير بهدف نظيف، على استاد سحيم بن حمد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري القطري.

هدف الشحانية سجله فان أمرسفورت في الدقيقة 22.

أعلن القطري يوسف السفري، المدير الفني لنادي قطر القطري، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة الشحانية، في إطار منافسات بطولة الدوري القطري.

أحمد عبد القادر يقود تشكيل قطر

وشهد تشكيل نادي قطر، تواجد المصري أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الفريق القطري في انتقالات الصيف الماضي.

كما تواجد في خط الدفاع، المغربي بدر بانون لاعب الأهلي السابق والرجاء المغربي.

أحمد عبد القادر، كلمتك

تشكيل نادي قطر اليوم أمام الشحانية في الدوري القطري

حراسة المرمي: معتصم ماجد.

خط الدفاع: بدر بانون، عيسي أحمد، معتز ماجد وعلي مال الله.

خط الوسط: خالد محمودي، كارلوس فينيسيوس، راؤول ساندا ومحمد التعبوني.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر وبين مالانجو.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

نادي قطر يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري القطري، برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وحيد وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات.

أما فريق الشحانية فيحتل المركز السابع برصيد 11 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر خمس مباريات

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا