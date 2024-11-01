الرياضة - 10:00 - لتوقف الرحلات منخفضة التكلفة.. مطار بن جوريون يغلق المبنى رقم 1 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - تبدأ إدارة مطار بن جوريون الإسرائيلي، المطار الدولي الرئيسي، اليوم الجمعة، تطبيق قرار غلق المبنى رقم 1، وذلك حتى مارس 2025، بسبب الانخفاض الحاد في السفر الجوي منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر 2023، وفق صحيفة جيروزاليم بوست.

والمبنى رقم 1، يخدم شركات الطيران منخفضة التكلفة المتجهة إلى الكيان المحتل.

وضرب قطاع الطيران في الكيان المحتل أزمة غير مسبوقة بسبب العدوان، فقد أوقفت العديد من شركات الطيران الاقتصادي رحلاتها إلى تل أبيب حتى أوائل عام 2025.

وأعلنت هيئة مطارات بالكيان المحتل عن انخفاض أعداد الركاب إلى 20 ألفًا فقط يوميا، مع استمرار بعض الرحلات الدولية وعدد محدود من الرحلات الداخلية، مما يؤثر على شركات الطيران الاقتصادية التي تعتمد على تكاليف التشغيل المنخفضة.

وأدت نفقات الحرب الباهظة إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي للكيان المحتل لعام 2024 إلى 0.4% فقط، من 1.1% تقديرات سابقة، وفق وزارة المالية بالكيان المحتل.