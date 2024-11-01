الرياضة - 10:00 - مواعيد فتح وغلق المحلات بعد التحول للتوقيت الشتوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - مواعيد فتح وغلق المحلات بدأت الدولة العمل بالتوقيت الشتوي الجديد، بتأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، بناءً على القانون رقم 24 لسنة 2023، والذي يحدد بدء التوقيت الصيفي من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

مواعيد غلق المحال التجارية

وتستعرض الأسبوع مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية، وذلك عبر خدمة متميزة تقدمها على مدار الساعة عبر الضغط على الرابط هنا

مواعيد غلق المحلات

من المقرر أن يتم غلق المحلات والمولات التجارية في الساعة 10 مساءً، بينما سيكون موعد الإغلاق أيام الخميس والجمعة في تمام الساعة 11 مساءً، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية والأعياد.

مواعيد غلق المحلات للمطاعم والمقاهي

مواعيد غلق المحلات الجديدة للمطاعم والمقاهي: تفتح يوميًا من 5 صباحًا وتغلق عند منتصف الليل.

خدمات الطلبات الخارجية

توافر الخدمة: متاحة على مدار 24 ساعة يوميًا.

مواعيد العمل للورش والمحلات الحرفية

ساعات العمل: تفتح من 8 صباحًا حتى 6 مساءً.

الفئات المستثناه من مواعيد فتح وغلق المحال الجديدة

تستثنى من مواعيد غلق المحلات اليوم في مصر الفئات التالية:

1- محلات صيانة الطرق.

2- محطات الوقود.

3- محلات البقالة والسوبر ماركت.

4- المخابز.

5- محلات الفاكهة والخضروات.

6- أسواق الجملة.

7- الصيدليات.