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كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة سيراميكا غدا - أخبار كلمتك

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كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة سيراميكا غدا - أخبار كلمتك

كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة سيراميكا غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:55 صباحاً -  الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق من أجل دراسة فريق سيراميكا قبل لقاء الفريقين غدا السبت.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، غدا السبت، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لضربة البداية فى مسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء الغد، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل مباريات الدوري الممتاز.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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