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الدوري الألماني، بوروسيا دورتموند يتقدم على فرايبورج بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الألماني، بوروسيا دورتموند يتقدم على فرايبورج بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الألماني، بوروسيا دورتموند يتقدم على فرايبورج بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:43 مساءً - تقدم فريق بوروسيا دورتموند علي نظيره فرايبورج بهدفين مقابل لاشيء في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم اليوم في الجولة الحادية عشر من الدوري الألماني. 

وسجلهدف التقدم لفريق بوروسيا اللاعب ماكسمليان بيير في الدقيقة 7، ثم عزز نيمشا النتيجة لبوروسيا في الدقيقة 40. 

 

تشكيل  بوروسيا دورتموند أمام فرايبورج 

ترتيب بوروسيا دورتموند وفرايبورج بالدوري الالماني 

 

يحتل بوروسيا دورتموند المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد  فرايبورج في المركز الخامس برصيد 17 نقطة. 

ترتيب هدافي الدوري الألماني


1 هاري كين، بايرن ميونخ، 14 هدفًا.


2 عمر مرموش، آينتراخت فرانكفورت، 11 هدفًا.


3 فيكتور بونيفاس، باير ليفركوزن، 6 أهداف.


4 تيم كلينيست، بوروسيا مونشنجلادباخ، 6 أهداف.


5 سيرهو جيراسي، بوروسيا دورتموند، 6 أهداف.


6 جوناثان بوركاردت، ماينز، 6 أهداف.


7 إرميدين ديميروفيتش، شتوتجارت، 5 أهداف.


8 دينيز أونديف، شتوتجارت، 5 أهداف.

9 لويس أوبيندا، لايبزيج، 5 أهداف.

10 مايكل أوليسي، بايرن ميونخ، 5 أهداف.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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