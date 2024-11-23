الرياضة - 05:40 - حماس: مقتل إحدى المحتجزات في منطقة تتعرض لعدوان إسرائيلي شمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 05:40 مساءً - حماس.. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، مساء اليوم السبت، مقتل إحدى المحتجزات في منطقة تتعرض لعدوان إسرائيلي شمال قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت حماس في بيان لها: «لا يزال الخطر محدقا بحياة محتجزة أخرى كانت مع المحتجزة التي قتلت شمال قطاع غزة».

وأضافت حماس: «مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يصرون على الإمعان في التسبب بمعاناة أسراهم ومقتلهم».

وأشارت حماس، إلى أنه على الاحتلال الإسرائيلي الاستعداد للتعامل مع اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع واستشهاد بعض الأسرى.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي مستمرا في عدوانه على قطاع غزة حتى اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 الذي يوافق اليوم 414 منذ بداية عدوانه، الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، بعدما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، شارة البداية لمعركة طوفان الأقصى.

وارتفع عدد شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44176 شهيدا، حسبما أعلنت الصحة الفلسطينية، وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى و104473 مصابا

وتواصل مصر وساطتها الدبلوماسية بمشاركة قطر، من أجل الضغط على إسرائيل، لإتمام صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس، والقبول بوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، حيث أنه لا يمكن تجاهل الوضع الكارثي الذي يمر به سكان قطاع غزة، الذين يواجهون الموت بسبب الجوع ونقص الدواء، جراء استمرار العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.