الرياضة - 05:24 - ارتفاع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 05:24 مساءً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الآن داخل أسواق الصاغة نحو 3775 جنيهًا للبيع، 3755 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نهاية تعاملات اليوم السبت حالة من الارتفاع عند 4314.25 جنيه للبيع، 4291.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 في مصر بختام تعاملات اليوم السبت نحو 3954.75 جنيه للبيع، و3933.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا داخل أسواق الصاغة الآن عند مستوى 3775 جنيهًا للبيع، و3755 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في مصر الآن حالة من الارتفاع عند 3235.75 جنيه للبيع، و3218.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 نهاية تعاملات اليوم السبت نحو 2516.75 جنيه للبيع، و2503.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

استقر سعر الذهب عيار 12 داخل أسواق الصاغة الآن نحو 2157.25 جنيه للبيع، و2145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب عيار 9 داخل أسواق الصاغة الآن في مصر إلى 1617.75 جنيه للبيع، و1609.25 جنيه للشراء.

سعر جنيه الذهب

و سجل سعر الجنية الذهب اليوم في مصر نحو 30200 جنيه للبيع، و30040 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

في حين بلغ سعر أوقية الذهب الآن في مصر نحو 2716.27 جنيه للبيع، و2715.91 جنيه للشراء.