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الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على هيلاس فيرونا بخماسية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على هيلاس فيرونا بخماسية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على هيلاس فيرونا بخماسية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:11 مساءً - الدوري الإيطالي، تقدم فريق إنتر ميلان الإيطالى بخمسة أهداف نظيفة أمام مضيفه هيلاس فيرونا بالشوط الأول، في المباراة التي تجمعهما على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي فى الجولة الثالثة عشر من الكالتشيو بالموسم الحالي 2024-2025.

مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا

أحرز خماسية إنتر ميلان خواكين كوريا في الدقيقة 17

وماركوس تورام هدفين في الدقيقتين 22 و24 وستيفان دي فري في الدقيقة 31

وبان اوريل بيسيك في الدقيقة 41

 

تشكيل إنتر ميلان أمام هيلاس فيرونا

واعلن سيمونى إنزاجى، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالى، تشكيل النيراتزوري  أمام مضيفه هيلاس فيرونا

وجاء تشكيل فريق إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

الدفاع: بيسيك، فرانشسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دراميان، نيكولو باريلا، أسلانى، هنريك مخيتريان، أوجستو.

الهجوم: ماركوس تورام، كوريا

 

ترتيب انتر ميلان بالدوري الإيطالي 

يأتي فريق إنتر ميلان في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر جمعهم من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 26 هدفًا وتلقي 14.

ترتيب هيلاس فيرون بالدوري الإيطالي 

يأتي فريق هيلاس فيرونا فى المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة محققا 4 انتصارات وتلقى 8 هزائم حتى الآن

وتعادل فريقا الإنتر ونابولي إيجابيًا بنتيجة 1-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت على ملعب "جيوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالى.

 

ويسعى النيراتزوري لاستعادة نغمة الإنتصارات من أجل مواصلة مشواره فى المنافسة بقوة على اللقب، حيث يأتي بفارق الأهداف فقط خلف فريقى أتالانتا وفيورنتينا، بينما يحتل نابولى الصدارة برصيد 26 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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