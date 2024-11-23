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تشيلسي يفوز على ليستر سيتي 2-1 في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

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تشيلسي يفوز على ليستر سيتي 2-1 في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

تشيلسي يفوز على ليستر سيتي 2-1 في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:07 مساءً - فاز فريق تشيلسي على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة تشيلسي وليستر سيتي 

وأحرز هدفي تشيلسي كل من نيكولاس جاكسون في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول وإنزو فيرنانديز في الدقيقة 74، فيما سجل هدف ليستر سيتي الوحيد اللاعب جوردن أيو من ركلة جزاء في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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وخرج هاري وينكس لاعب ليستر سيتي  بسبب الإصابة ودخل بدلا منه أوليفر سكيب بعد مرور 10 دقائق من المباراة.

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تشكيل تشيلسي أمام ليستر سيتي 

حراسة المرمى: سانشيز 

خط الدفاع:  فوفونا، باديشيل، كولويل، كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فيرنانديز، مادويكي.

خط الهجوم:كول بالمر، جواو فيليكس، جاكسون.

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تشكيل ليستر سيتي أمام تشيلسي 

حراسة المرمى: هيرمانسين 

خط الدفاع: جيستن، ووت فيس، أوكولي، كريستيانسن 

خط الوسط: هاري وينكس , سوماري، نديدي، بلال الخانوس 

خط الهجوم: مكأتيير، جيمي فاردي.

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ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يحتل نادي تشيلسي المركز الثالث برصيد 22 نقطة حصدها من خلال اللعب في 12 مباراة، انتصر في 6 مباريات، وحقق التعادل في 4 مباريات، ووقع في فخ الهزيمة في مباراتين.

 بينما يقع نادي ليستر سيتى في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، حصل عليها أثناء خوضه 12 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الخسارة في 6 مباريات.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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