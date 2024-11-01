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ميسي يراوغ بشأن مشاركته في مونديال 2026، ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

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ميسي يراوغ بشأن مشاركته في مونديال 2026، ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

ميسي يراوغ بشأن مشاركته في مونديال 2026، ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 12:20 صباحاً - أكد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي، أنه "يعيش اليوم بيومه، ولا يفكر في أبعد من ذلك"، وأنه سيقيم حالته لحظة اتخاذ قراره بالمشاركة في كأس العالم 2026. 

وقال ميسي في حوار مع موقع 433 "لا أعلم، في الحقيقة أنه تم سؤالي كثيرًا حول هذا الأمر، لا سيما في الأرجنتين".

وشدد ميسي: "أتمنى إنهاء هذا العام بأفضل حالة ممكنة، وأن أقدم موسمًا جيدًا، وهو ما لم يتحقق العام الماضي مع عدد كبير من الرحلات والتنقلات، وانطلاقًا من هذه النقطة، سأقيم حالتي وما أشعر به حينها".


وأضاف الأسطورة الأرجنتينية: "أعلم أننا قريبين للغاية من التأهل، لكن الوقت لا يزال مبكرًا، وهناك أمور كثيرة تحدث في كرة القدم. لا أفكر في الأمر، ببساطة، أنا أعيش اليوم بيومه دون التفكير في أبعد من ذلك".

وأكمل ميسي، الذي سجل 20 هدفًا و16 تمريرة حاسمة في الموسم الاعتيادي في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي، عامه 37 في يونيو الماضي.

وأكد ميسي أنه يعيش فترة رائعة في ميامي، ولم يخطط حتى الآن لمستقبله على المدى البعيد، رغم أنه استبعد إمكانية الاتجاه للتدريب.

كما أشار إلى أنه تأقلم سريعًا على الأجواء في الولايات المتحدة، التي انتقل للعيش فيها بعد رحلته القصيرة مع باريس سان جيرمان.

وتحدث ميسي أيضًا خلال الحوار عن هواياته خارج كرة القدم، وقال في هذا الصدد "أحب البادل وكرة السلة، والتنس، ولكنني أفضل رياضة البادل تحديدا وأمارسها".

 

كأس العالم 2022 الحلم الأكبر 

واختتم ميسي، الحوار، بتأكيد أن الفوز بكأس العالم 2022 بقطر كان "الحلم الأكبر" بالنسبة له في مسيرته.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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