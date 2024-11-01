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دوري السيدات، تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

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دوري السيدات، تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

دوري السيدات، تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - أعلن عادل حسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مواجهة المصري المقرر لها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

 تشكيل الزمالك أمام المصري 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: سارة نائل

خط الدفاع: أمنية عاطف - سمر محمد - أيه إبراهيم - كنزي شريف

خط الوسط: ميرال خضر - رحمة شعبان - سينثيا أونديكشي أكو - شيماء علي

خط الهجوم: ياتوندي أتنوكي فاچوبي - أليس أوياه أوجيبي  

 


ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "نعمة سيد - يسرا إبراهيم - حبيبة إسماعيل - حبيبة محمد - لوجين ياسر - نور الهدي محمد - لوجين حسام - شهد عبد الباسط - ميران أحمد".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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