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اكتمال النصاب القانوني لعمومية التايكوندو - أخبار كلمتك

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اكتمال النصاب القانوني لعمومية التايكوندو - أخبار كلمتك

اكتمال النصاب القانوني لعمومية التايكوندو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - التايكوندو، اكتمل منذ قليل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو، المقام حاليا  بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد لـ4 سنوات مقبلة.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو 53 هيئة رياضية لها حق الحضور والتصويت، ويكتمل النصاب القانوني بحضور (50%+1) من إجمالي الهيئات.

وتقام انتخابات اتحاد التايكوندو بنظام القائمة المغلقة، وتضم رئيس ونائب وأمين صندوق و4 أعضاء.

قائمة محمد مصطفى 

وتضم القائمة الأولى في انتخابات اتحاد التايكوندو كل من:

الرئيس: محمد مصطفى

نائب الرئيس: محمد مجدي

أمين الصندوق: حازم قنديل

الأعضاء: محمد عجيزة - حسن كمال - علاء الهواري - هيثم الجداوي.

الاحتياطي: أحمد رياض - عصام الدين مصيلحي - خالد محمود.

قائمة عمرو سليم

فيما تضم القائمة الثانية كلا من:

الرئيس: عمرو سليم

نائب الرئيس: محمد عبد السلام

أمين الصندوق: كريم شبانة

الأعضاء: إيهاب جابر - محمد أكرم - مصطفى معوض - ماجد فتحي.

الاحتياطي: محمد يوسف - أحمد حلمي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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