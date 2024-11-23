طاقم تحكيم لقاء الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي يصل غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 02:55 مساءً - يصل إلى القاهرة غدًا الأحد طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام بلاك بولز بطل موزمبيق، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب من، الجيبوتي محمد ديراني حكمًا للساحة ويعاونه مواطنيه ليبان عبد الرازق أحمد وإيلياه روبليه درير مساعدين والجيبوتي محمود ناصر حسين حكمًا رابعًا.



واختار "كاف" التنزاني خالد عبد الله محمد مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام ميبوتي مويس من الكونغو الديمقراطية، والمنسق العام خوسيه نيفيز من أنجولا.



ومن المقرر أن يكون مسؤولو العلاقات العامة بالنادي في استقبال طاقم التحكيم في مطار القاهرة الدولي.

وعلي جانب اَخر، يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها اليوم السبت 23 نوفمبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب.

ويغيب عن الزمالك كلا من: محمد شحاتة ومحمد السيد ومحمد حمدي وأحمد حمدي للإصابة وأحمد فتوح لإصابته بنزلة برد ومحمد عبد الشافي لعدم الجاهزية.

كما يغيب محمود حمدي الونش لعدم الجاهزية ومهاب ياسر ومحمد عاطف لأسباب فنية.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايك وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر

خط الوسط: دونجا وعبدالله السعيد وناصر ماهر ومصطفي شلبي وزيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة المصري

ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري في الدوري الممتاز.

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات

ويسعى نادي الزمالك لمواصلة الانتصارات بالدوري الممتاز والوصول للنقطة التاسعة من بوابة المصري، بعد الفوز في أول جولتين بالدوري أمام البنك الأهلي وسموحة.

الزمالك

فيما يأمل المصري أيضا في تحقيق نتيجة إيجابية بعد حصده 4 نقاط في أول جولتين من فوز أمام طلائع الجيش وتعادل مع الجونة.

وحال تحقيق الزمالك الفوز سيتصدر الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط.

الزمالك

الزمالك يتفوق على المصري البورسعيدي في القيمة التسويقية

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 16.85 مليون يورو ويعد أحمد سيد زيزو هو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق المصري 9.53 مليون يورو وأغلى لاعبين في قائمة الفريق البورسعيدي هما الحارس محمود جاد وكريم بامبو بنفس القيمة 700 ألف يورو.

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