موعد مؤتمر كولر والشناوي للحديث عن مباراة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

موعد مؤتمر كولر والشناوي للحديث عن مباراة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

جوميز يحدد برنامج الزمالك استعدادا لمواجهة المصري الليلة - أخبار كلمتك

جوميز يحدد برنامج الزمالك استعدادا لمواجهة المصري الليلة - أخبار كلمتك

إنفوجرافيك.. مصر تعزز من خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين - أخبار كلمتك

إنفوجرافيك.. مصر تعزز من خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يترأس صلوات قداس رسامة 5 قمامصة جدد بالإسكندرية - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يترأس صلوات قداس رسامة 5 قمامصة جدد بالإسكندرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:25 - حقيقة الـ«600 مليون يورو» جوائز للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:25 - حقيقة الـ«600 مليون يورو» جوائز للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

بدون مقدم وفوائد، عودة نظام تقسيط الغاز للمنازل لـ 7 سنوات (انفوجراف) - أخبار كلمتك

بدون مقدم وفوائد، عودة نظام تقسيط الغاز للمنازل لـ 7 سنوات (انفوجراف) - أخبار كلمتك

الإحصاء: 15.6 ٪ انخفاضا فى إصابات العمل خلال 2022 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 15.6 ٪ انخفاضا فى إصابات العمل خلال 2022 - أخبار كلمتك

مرموش ينتظر إنجازا جديدا خلال مواجهة فرانكفورت مع بريمن - أخبار كلمتك

مرموش ينتظر إنجازا جديدا خلال مواجهة فرانكفورت مع بريمن - أخبار كلمتك

السيول تجرف سيارة مواطن وتتسبب بهذا الامر(صور) - أخبار كلمتك

السيول تجرف سيارة مواطن وتتسبب بهذا الامر(صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

التشكيل المتوقع لكلاسيكو الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وميلان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التشكيل المتوقع لكلاسيكو الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وميلان - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع لكلاسيكو الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وميلان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - يلتقي ميلان مع يوفنتوس، اليوم السبت، على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة ال13 من الدوري الإيطالي.

ترتيب يوفنتوس وميلان بالدوري الإيطالي 


ويحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ 24 نقطة، بينما ميلان في المركز السابع بـ18 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.


التشكيل المتوقع لميلان أمام يوفنتوس 

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: إيمرسون - جابيا - ثياو - ثيو هيرنانديز.

الوسط: فوفانا - رايندرز - بوليسيتش.

الهجوم: تشوكويزي - لياو - موراتا.

تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد ميلان 

حراسة المرمى: دي جريجوريو

الدفاع: سافونا - جاتي - كالولو - كامبياسو.

الوسط: لوكاتيلي - تورام - كونسيساو.

الهجوم: كوبمينرس - يلدز - وياه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:40 - اعرف طريقك.. سيولة مرورية بطرق ومحاور القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق