مفاجأة جديدة في مفاوضات ريال مدريد لضم رودري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 11:52 صباحاً - كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، حقيقة ارتباط ريال مدريد بالتعاقد مع رودري نجم مانشستر سيتي.

وسبق أن ذكرت تقارير في الصيف الماضي أن رودري اللاعب المختار من قبل ريال مدريد جاء لتعويض اعتزال توني كروس.

رودري يعلق على مفاوضات ريال مدريد

وأشعل رودري هذه الأنباء عندما قال مؤخرا في حوار صحفي: "عندما يتصل بك ريال مدريد أفضل ناد في التاريخ والأكثر نجاحا، فهذا يعني الكثير.. هذا شرف، ويجب عليك أن تنتبه كثيرا.. هذا أمر مسلم به".

وأكدت مصادر موثوقة من داخل ريال مدريد لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الميرنجي لم يتواصل مع رودري خلال الصيف الماضي، وأن الحديث عن التعاقد معه كان شائعة أكثر من كونه حقيقيا.

وأشارت إلى أن استراتيجية النادي الملكي واضحة منذ فترة ولم تتغير؛ إذ يسعى لتجنب الصفقات الكبرى للاعبين الذين يقتربون من سن الـ30، ويملكون عقودا سارية، وهي السياسة التي برزت بعد صفقة إيدين هازارد.

ولم يقدم ريال مدريد على صفقات مشابهة لهازارد، ومع رحيل كروس، لم يتم التعاقد مع بديل مباشر، لكنه لن يكون رودري صاحب الـ 28 عاما.

وذكرت "ماركا" أن إدارة ريال مدريد رفضت التجاوب مع تصريحات رودري الأخيرة، لأن سياستهم لا تتوافق مع وضعه الحالي، خاصة مع تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي.

ونجح لاعب الوسط الإسباني رودري في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، وذلك بعد منافسة شرسة مع البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وبعد تأكد نادي ريال مدريد عدم فوز فينيسيوس بجائزة الكرة الذهبية، فإن النادي قرر عدم الذهاب لـ باريس لحضور حفل الأفضل في العالم.

وقال رودري في تصريحات حسب برنامج “إل هورميجويرو” الإسباني: “لقد كانت لحظة فوزي بالجائزة وحشية.

وأضاف: “أول شيء هو أن أقول إن ذلك اليوم كان بمثابة قطار ملاهي، كنت متأكدًا من أنني لن أفوز بسبب كل المعلومات التي ظهرت هذا العام بسبب الإصابة، قلت إنني يجب أن أرحل لأنه ليس كل شيء في اليوم التالي كنا نذهب لحضور حفل الكرة الذهبية، ثم يتغير اليوم وتظهر الأحداث بسرعة ومع مرور الوقت يستيقظ التفاؤل”.

وتابع: “أنا وعائلتي قررنا ألا نرفع آمالنا لي في الفوز بالجائزة، الفائز لم يؤكد لي أي شيء حتى فتح ويا الظرف وكان يحمل اسمي”.

وعن عدم حضور ريال مدريد للحفل، قال رودري: “لا أعرف ما إذا كان ريال مدريد سيحضر حفل كرة ذهبية مرة أخرى من الآن فصاعدًا أم لا”.

وواصل: “لا توجد رسائل من ريال مدريد، لم يأتوا إلى الحفل، لذا من الواضح أنه ليس من المنطقي إرسال رسالة نصية لي بعد ذلك”.

وقال: “فينيسيوس هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، إنه رجل ذكي وبمرور الوقت أدرك أنه كلما كان أكثر انتباهًا في الملعب كلما كان أفضل، لديه مجالات للتحسين مثل أي شخص آخر، إنه شاب وسيحتاج إلى الأشخاص الذين ينصحونه جيدًا، لذا فإن وجوده في ريال مدريد أكثر من ذلك، فهو نادٍ ذو قيم، لذلك لا أستطيع أن أقول الكثير”.

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