الرياضة - 10:01 - هدف قاتل يمنح الاتحاد السكندري تعادلًا مثيرًا أمام الأهلي بالدوري «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:01 مساءً - انتهت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والتي أقيمت مساء اليوم، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

شوط أول شهد العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، لعل من أبرزها ركلة الجزاء التي احتسبا للأهلي قبل لحظات من نهاية الوقت الأصلي.

واحتسب محمد معروف حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، ركلة جزاء للمارد الأحمر لصالح حسين الشحات في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وفشل إمام عاشور في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف أول في اللقاء، بعد أن سددها أعلى العارضة.

وفي الشوط الثاني، افتتح الأهلي النتيجة على الاتحاد السكندري بهدف أول جاء من توقيع عمرو السولية من علامة الجزاء في الدقيقة 67 من عمر المواجهة.

وسجل نادي الاتحاد السكندري هدف التعادل مع حلول الدقيقة 86، بواسطة نجمه ومهاجمه فان ديرك بعد أن استلم كرة داخل منطقة الجزاء ووضعها بطريقة مميزة في مرمى محمد الشناوي.