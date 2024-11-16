محامي كهربا يوجه رسالة لإدارة الزمالك بشأن الغرامة وتعليق قوي لعمرو أديب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، آخر تطورات أزمة غرامة موكله مع نادي الزمالك.

تحرك إدارة الزمالك ضد كهربا

وقال “عبد العزيز” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "أنا مستغرب من تحرير نادي الزمالك محضرا ضد كهربا الأربعاء الماضي، انتظرت من الإدارة التواصل معي قبل التحرك القضائي وهذا كان سيساعد في حل المشكلة".

رسالة محامي كهربا لإدارة الزمالك

وأضاف: "لو إدارة نادي الزمالك كانت كلمتني قبل تحرير المحضر ضد كهربا، كنا ممكن نسدد الغرامة خلال شهر أو 15 يوما".

وتابع: "فلوس غرامة كهربا لصالح نادي الزمالك مدفعتش كلها واستغربنا إنهم طلعوا بيان قبل كده إنه سدد كل الفلوس، ولكن فعلا الشيك اللي اتحرر به المحضر بدون رصيد".

وأكد أنه سيكون هناك مفاجأة بشأن أزمة غرامة كهربا مع الزمالك، واللاعب لما سمع الكلام ده قال لي مش عايزك تتكلم في الموضوع بتاعي إعلاميا قبل إنهاء قضية فتوح.





وأكمل: "كان هيحصل حاجة يعني لو أخدنا مهلة، ولأجل عيونك يا عمرو أديب وجماهير الزمالك هنبعت الفلوس في أقرب وقت".

تعليق عمرو أديب

من جانبه، علق عمرو أديب: "إحنا إتقالنا حاجة وطلع حاجة تانية واللي بيحصل حاجة تالتة، فين الفلوس اللي إدارة الزمالك قالت إنه كهربا دفع الفلوس ولا بتضحكوا علينا".

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