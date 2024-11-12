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الرياضة - 02:07 - الصحة: كورونا لم يعد وباءً عالميًا وأصبح مثل سلسلة الفيروسات التنفسية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:07 - الصحة: كورونا لم يعد وباءً عالميًا وأصبح مثل سلسلة الفيروسات التنفسية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:07 - الصحة: كورونا لم يعد وباءً عالميًا وأصبح مثل سلسلة الفيروسات التنفسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:07 صباحاً - صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بمعلومات مهمة حول الإنفلونزا الموسمية، وأكثر أنواعها انتشارًا خلال هذه الفترة.

الإنفلونزا الموسمية

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "الساعة 6"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، إن الإنفلونزا الموسمية تتغير كل موسم، والسبب هو أن كل عام يتغير نوع اللقاح بناءً على نوع الفيروس الأكثر انتشارًا، وهناك تحورات لفيروس الإنفلونزا الأصلي، مُشيرًا إلى أن العام الحالي أعلى نوع منتشر لفيروس الإنفلونزا هو "AH3".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الفيروسات التنفسية لها نفس الصفات، والناس تتعامل مع الإنفلونزا وكل الفيروسات التي تُصيب الجهاز التنفسي ليس اعتبارها كورونا، كما أن كورونا لم يعد وباءً عالميًا، وأصبح مثل سلسلة الفيروسات التنفسية.

وتابع أن هناك أكثر من 85% من الناس تصاب بأعراض خفيفة، وآخرين يتماثلون للشفاء بدون تدخل طبي، ناصحًا بلقاح الإنفلونزا لكل الفئات، ومُحذرًا من أن كبار السن والأطفال أقل من 12 شهر، ومن يصابون بضعف في الجهاز المناعي، هم الأكثر عرضة للآثار الشديدة للإنفلونزا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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