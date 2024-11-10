الرياضة - 06:25 - سعر الدولار الآن.. الأخضر يتراجع في ختام التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - سعر الدولار .. سعر الدولار شهد انخفاضا خلال التعاملات الختامية اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، فسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري في منتصف التعاملات نحو 49.24 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في ختام التعاملات نحو 49.19

جنيه للشراء، 49.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

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سعر الدولار خلال التعاملات الختامية

سعر الدولار الآن في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الآن في البنك المركزي المصري نحو 49.19 جنيه للشراء، 49.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي نحو 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك مصر

وصل سعر الدولار الآن في بنك مصر إلى مستوى 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية، سجل نحو 49.25 جنيه للشراء، 49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار الآن في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 49.28 جنيه للشراء، 49.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار الآن في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك القاهرة

سعر الدولار الآن في بنك القاهرة، سجل نحو 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار الآن في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 49.19 جنيه للشراء، 49.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار الآن في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 49.22 جنيه للشراء، 49.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 49.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار الآن في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار الآن في بنك الكويت الوطني، سجل نحو 49.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع.