الرياضة - 04:49 - الرئيس السيسي: لا حل لإنهاء الأزمات في المنطقة إلا بحل الدولتين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 04:49 مساءً - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، وذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك المنعقد بقصر الاتحادية، والذي يأتي بمناسبة الذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وماليزيا.

وأكد الرئيس السيسي، بوجود توافق مع رئيس وزراء ماليزيا على بذل الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإدخال المساعدات.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه لا حل لإنهاء الأزمات في المنطقة إلا بحل الدولتين، مشيرا إلى اتفاق على أهمية وجود حل الصراعات في المنطقة.