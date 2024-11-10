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الرياضة - 04:49 - الرئيس السيسي: لا حل لإنهاء الأزمات في المنطقة إلا بحل الدولتين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:49 - الرئيس السيسي: لا حل لإنهاء الأزمات في المنطقة إلا بحل الدولتين - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:49 - الرئيس السيسي: لا حل لإنهاء الأزمات في المنطقة إلا بحل الدولتين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 04:49 مساءً - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، وذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك المنعقد بقصر الاتحادية، والذي يأتي بمناسبة الذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وماليزيا.

وأكد الرئيس السيسي، بوجود توافق مع رئيس وزراء ماليزيا على بذل الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإدخال المساعدات.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه لا حل لإنهاء الأزمات في المنطقة إلا بحل الدولتين، مشيرا إلى اتفاق على أهمية وجود حل الصراعات في المنطقة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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