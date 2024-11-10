الرياضة - 04:33 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 04:33 مساءً - سعر الذهب والدولار الآن.. ارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة، تزامنا مع استقرار سعر الدولار في كافة البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4302.75 جنيه للبيع، 4280 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل نحو 3944.25 جنيه للبيع، 3923.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، سجل نحو 3765 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3227.25 جنيه للبيع، 3210 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 2510 جنيه للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، سجل نحو 2151.5 جنيه للبيع، 2140 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، سجل نحو 1613.5 جنيه للبيع، 1605 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، سجل نحو 30120 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب، سجل نحو 2684.4 دولار للبيع، 2684.05 دولار للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي، بلغ نحو 49.24 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 49.22 جنيه للشراء، 49.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، بلغ نحو 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بلغ نحو 49.22 جنيه للشراء، 49.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 49.25 جنيه للشراء، 49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، بلغ نحو 49.27 جنيه للشراء، 49.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد، بلغ نحو 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع

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