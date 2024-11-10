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الرياضة - 04:33 - بث مباشر.. مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:33 - بث مباشر.. مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:33 - بث مباشر.. مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 04:33 مساءً - بدأ البث المباشر لـ المؤتمر الصحفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، الذي يأتي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وماليزيا.

ويعقد المؤتمر المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء ماليزيا، في قصر الاتحادية.

وبدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أتى داتو سيري أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، إلى مصر في زيارة رسمية في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2024.

وأجرى الجانبان محادثات في 10 نوفمبر 2024، شهدت مناقشات معمقة حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية محل الاهتمام.

وزيارة رئيس الوزراء أنور إبراهيم هي الثانية لمصر كرئيس لوزراء ماليزيا، وهي تتويج للعلاقات المتنامية التي تحقق منفعة متبادلة للبلدين الشقيقين.

واتفقت قيادتا البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وصولا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب، كحافز لضمان المزيد من التقدم والتنمية لكلا البلدين وكذلك تعضيداً لجهودهما نحو خلق عالم مستقر وعادل ومنصف.

الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا في قصر الاتحادية اليوم

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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