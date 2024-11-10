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الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على ليستر سيتي 2-0 بالشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على ليستر سيتي 2-0 بالشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على ليستر سيتي 2-0 بالشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:11 مساءً - تقدم فريق مانشستر يونايتد علي نظيره ليستر سيتي بهدفين مقابل لاشيئ في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم مساء الأحد، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد برونو فيرنانديز في الدقيقة 17، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 38 عن طريق كريستيانسن لاعب ليستر سيتي بالخطأ في مرماه. 

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وأشرك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت رود فان نيستلروي، الجناح العاجي أماد ديلاو أساسيا، بعد تألقه وتسجيله هدفين، في المباراة الأخيرة أمام باوك سالونيكا (2-0) مساء الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الأوروبي.

وتعد هذه المباراة هي الأخير لمانشستر يونايتد، تحت قيادة فان نيستلروي، حيث سيستلم البرتغالي روبن أموريم تدريب الفريق في فترة التوقف الدولية المقبلة.

تشكيل  مانشستر يونايتد 

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: أونانا، دالوت، دي ليخت، مارتينيز، مزراوي، كاسيميرو، أوجارتي، ديالو، فرنانديز، راشفورد، هويلوند.

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تشكيل ليستر سيتي 

وجاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي: هيرمانسن، جاستن، فيسترجارد، فايس، كريستيانسن، وينكس، سوماري، نديدي، فاتاوو، بونانوتي، أيو.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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