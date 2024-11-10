بعد إصابة ميليتاو، هل يعود راموس لقيادة دفاع ريال مدريد؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:45 مساءً - يدرس مسئولو ريال مدريد أكثر من خيار لتدعيم دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض مدافعه، إيدير ميليتاو، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة أوساسونا في الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عما يدور داخل ريال مدريد لتعويض إيدير ميليتاو، حيث أكدت أن هناك العديد من الأسماء المقترحة أهمها إيمريك لابورت مدافع النصر السعودي مع بعض البدائل الأخرى مثل كاستيلو لوكيبا لاعب لايبزيج.

وأضافت الصحيفة أنه كانت كانت هناك نصيحة من قبل جوتي لاعب وسط ريال مدريد السابق بأن يتم إعادة، سيرجيو راموس، مرة أخرى إلى صفوف الملكي، إلا أن الفكرة لم تلق قبولًا لدى مسئولي الريال ولم تخطر ببال أي مسئول، رغم رغبة بعض الجماهير في رؤية راموس مرة أخرى بقميص الفريق، خاصة أنه سيكون صفقة انتقال حر مع عدم ارتباطه بعقد مع أي فريق.

هناك خيارات أخرى أمام ريال مدريد مثل يوريل هاتو الذي يلعب مع نادي أياكس ويقدم أداءً مميزًا مع الفريق الهولندي ومنتخب بلاده الطواحين.

ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بقطع كامل في الرباط الصليبي

فيما أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي إصابة إيدير ميليتاو مدافع الفريق، بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي في قدمه اليمنى بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة أوساسونا.

وجاء بيان ريال مدريد الرسمي كالتالي:

بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدير ميليتاو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة الغضروف المفصلي في ساقه اليمنى ويتم التدخل الجراحي في الأيام المقبلة.

فاز فريق ريال مدريد، على نظيره أوساسونا بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وأحرز هدف ريال مدريد الأول اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 34.

فيما عزز النتيجة النجم الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 42.

وعاد فينيسيوس وأحرز الهدفين الثالث والرابع لريال مدريد في الدقائق 60 و69 ليبصم على هاتريك في اللقاء.

جود بيلينجهام،كلمتك

وكان رودريجو خرج مصابا في الدقيقة 19 من الشوط الأول ليدخل بدلا منه إبراهيم دياز.

كما سقط ميليتاو داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 26 ليخرج مصابا أيضا ويحل راؤول أسينسيو بدلًا منه بالدقيقة 30.

وواصلت الإصابات ضرب ريال مدريد في الدقيقة 46 ليخرج لوكاس فاسكيز مصابًا أيضًا ويدخل لوكا مودريتش.

وشهدت المباراة الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا إعصار دانا المدمر في اسبانيا مؤخرا.

وحرص مسؤولو استاد سانتياجو برنابيو على رفع لافتة علم إسبانيا في المدرجات حدادا على أرواح الضحايا.

تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا

وبدأ ريال مدريد المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: لونين.

في خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، جارسيا.

في خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، جود بيلينجهام

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، كيليان مبابي.

ريال مدريد يصالح جماهيره

وصالح ريال مدريد جماهيره بالفوز على أوساسونا بعدما خسر في آخر مباراتين، بتعرضه للهزيمة أمام برشلونة في الدوري الإسباني، قبل سقوطه ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني



بهذه النتيجة يحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، مع العلم أن لديه مباراة مؤجلة حيث لم يخض لقائه ضد فالنسيا في الجولة الماضية بسبب الإعصار، في حين أن أوساسونا لديه 21 نقطة يحتل بهم المركز الخامس.

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