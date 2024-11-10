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من أجل ميسي ومونديال الأندية، نيمار يستعد للرحيل عن الهلال السعودي - أخبار كلمتك

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من أجل ميسي ومونديال الأندية، نيمار يستعد للرحيل عن الهلال السعودي - أخبار كلمتك

من أجل ميسي ومونديال الأندية، نيمار يستعد للرحيل عن الهلال السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:35 مساءً - كشفت تقارير صحفية تطورات جديدة، بشأن مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال السعودي، بعد تعرضه للإصابة مرة أخرى، خلال مواجهة الاستقلال الإيراني (3-0)، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، الاثنين الماضي.

فبحسب شبكة "team talk" الإنجليزية، يتطلع نيمار إلى لم شمله مع ليونيل ميسي ولويس سواريز، في نادي إنتر ميامي الأمريكي، بعدما أصبح مستقبله بعيدًا عن الهلال.

وأضافت الشبكة، نقلا عن صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن نيمار يريد الرحيل عن المملكة العربية السعودية، والانتقال إلى النادي الأمريكي، حيث ستكون الحياة هناك مثالية بالنسبة له.


لكنها أشارت أيضًا إلى وجود احتمال لعودة نيمار إلى صفوف سانتوس البرازيلي، النادي الذي عرف انطلاقته في عالم الاحتراف، قبل أن يتوجه إلى برشلونة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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