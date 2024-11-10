كرة اليد، اجتماع هام في الاتحاد لفحص أوراق المرشحين للانتخابات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - كرة اليد، يعقد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، اجتماعا هاما اليوم الأحد، لفحص قانونية طلبات الترشح في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 13 ديسمبر المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

ومن المقرر أن يحسم مسئولي الاتحاد اليوم القائمة النهائية للمرشحين، طبقا لشروط الترشح التي نصت عليها لائحة الاتحاد المصري.

قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد كرة اليد

وتضم قائمة المرشحين كل من:

منصب الرئيس:

خالد فتحي - محمد الأمين - هادي فهمي

نائب الرئيس:

ياسر الرملي - جابر سعيد - خالد ديوان

أمين الصندوق:

عمرو صلاح - نبيل خشبة

العضوية:

محمد فتحي - جمال القليوبي - عبير عقيل - تامر العناني - وليد منير - حسناء معوض - أكرم أبو ريدة - محمد زهران - محمد جمال هليل - حسنين شرف - هشام ربيع - خالد صالح - عمرو الشناوي - أحمد زقزوق - عمرو فتحي - عمرو العدل - رفعت علي - سعيد عبد الغني - حاتم خميس - مجدي مصطفى - عمر شوقي - محمد عبد النبي - أمال زوام.

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