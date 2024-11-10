الرياضة - 12:01 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 بسوق الصاغة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:01 مساءً - سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 استقراراً، وثبت سعر الذهب عيار 18 عند مستوى 3222.75 جنيه للجرام، وذلك وفقاً لأخر تحديث في سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأحد، وسجل نحو 4297.25 جنيه للبيع، و4280 جنيهًا للشراء.

وثبت سعر الذهب عيار 22 وفقاً لآخر تحديث في سوق الصاغة عند 3939 جنيهًا للبيع، و3923.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وشهد سعر الذهب عيار 21 استقراراً، ووصل نحو 3760 جنيهًا للبيع، و3745 جنيهًا للشراء.

وسعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3222.75 جنيه للبيع، و3210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب في سوق الصاغة

وحقق سعر الذهب عيار 14 استقراراً، وبلغ نحو 2506.75 جنيه للبيع، و2496.75 جنيه للشراء.

وسعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر، سجل نحو 2148.5 جنيه للبيع، و2140 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 9 اليوم الأحد نحو 1611.5 جنيه للبيع، و1605 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأصبح سعر الجنيه الذهب في مصر الآن بقيمة 30080 جنيهًا للبيع، و29960 جنيهًا للشراء،

سعر الذهب عالمياً

وسعر أونصة الذهب، سجل نحو 2684.4 دولار للبيع، و2684.05 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

يذكر أن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.