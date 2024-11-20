الرياضة - 11:30 - جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2024-2025 لـ صفوف النقل والشهادات بالأزهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:30 مساءً - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2024-2025، لمختلف صفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية بمختلف المحافظات، حيث تستعد طلاب الأزهر لخوض الامتحانات التي بات يفصلنا عنها سوا أيام قليلة، وفقًا للخريطة الزمنية التي حددها قطاع المعاهد.

وترصد كلمتك خلال السطور التالية، مواعيد الامتحانات لصفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2024-2025

- تبدأ امتحانات نصف العام لصفوف «الثالث والرابع والخامس» بالمرحلة الابتدائية، يوم الاثنين الثاني من ديسمبر المقبل بجميع المناطق الأزهرية.

- تبدأ امتحانات نصف العام للشهادة الابتدائية الأزهرية يوم الخميس 16 يناير 2025.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025

- تبدأ امتحانات نصف العام لصفوف «الأول والثاني» بالمرحلة الإعدادية، يوم الاثنين الثاني من ديسمبر المقبل بجميع المناطق الأزهرية.

- تبدأ امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية الأزهرية يوم الخميس 16 يناير 2025.

مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية

- تبدأ امتحانات نصف العام لصفوف «الأول والثاني» بالمرحلة الثانوية، يوم الاثنين 30 ديسمبر المقبل بجميع المناطق الأزهرية.

- تبدأ امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية يوم الثلاثاء 27 مايو 2025.

إجازة نصف العام بالمعاهد الأزهرية

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن إجازة نصف العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الابتدائية والإعدادية لطلاب الأزهر، تبدأ اعتبارًا من يوم السبت 25 يناير المقبل وحتى الخميس 6 فبراير 2024.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، يوم السبت الثامن من فبراير 2025.