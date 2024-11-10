الرياضة - 09:13 - ترامب يستبعد وزير خارجيته السابق وسفيرة واشنطن بالأمم المتحدة من إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 09:13 صباحاً - استبعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، إمكانية الطلب من وزير خارجيته السابق مايك بومبيو، وسفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة في عهده نيكي هيلي، أن يكونا جزءا من الإدارة التي من المقرر أن يشكلها بعد انتخابه رئيسا لولاية ثانية.

وقال ترامب، حسب ما أوردته قناة الحرة الأمريكية، إنه لن يدعو السفيرة السابقة نيكي هيلي، أو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، للانضمام إلى إدارة ترامب الجاري تشكيلها"، مضيفا: لقد أحببت وقدرت كثيرا العمل معهما في الماضي وأود شكرهما على خدمتهما لبلادنا.

يأتي هذا التصريح ردا على التصريحات المتداولة، منذ انتخاب ترامب، الثلاثاء الماضي، رئيسا للولايات المتحدة، بإمكانية إدراج بومبيو وهيلي في إدارة ترامب، الجاري تشكيلها، خاصة أنهما من أبرز الشخصيات في إدارته الأولى 2017-2021.