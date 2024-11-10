تبدأ من 1200 جنيه، أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تبدأ من 1200 جنيه، أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

صلاح يكشف مفأجاة بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 - أخبار كلمتك

صلاح يكشف مفأجاة بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 - أخبار كلمتك

نداء هام من السلطات السعودية حول الصلاة فى الروضة الشريفة - أخبار كلمتك

نداء هام من السلطات السعودية حول الصلاة فى الروضة الشريفة - أخبار كلمتك

مرشح ترامب لسفير أمريكا في إسرائيل: ضم الضفة الغربية احتمال وارد - أخبار كلمتك

مرشح ترامب لسفير أمريكا في إسرائيل: ضم الضفة الغربية احتمال وارد - أخبار كلمتك

صحفي بارز يدعو الى هذا الامر الهام بشان سفر مسؤولين الى ايطاليا واسبانيا - أخبار كلمتك

صحفي بارز يدعو الى هذا الامر الهام بشان سفر مسؤولين الى ايطاليا واسبانيا - أخبار كلمتك

افعى تقضي على طفل بعمر الزهور(مؤلم) - أخبار كلمتك

افعى تقضي على طفل بعمر الزهور(مؤلم) - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: الشائعات لن تُثني الدولة من استكمال بناء الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: الشائعات لن تُثني الدولة من استكمال بناء الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

الإصلاح والنهضة: زيارة وزير الخارجية إلى بيروت رسالة دعم واضحة للشعب اللبناني - أخبار كلمتك

الإصلاح والنهضة: زيارة وزير الخارجية إلى بيروت رسالة دعم واضحة للشعب اللبناني - أخبار كلمتك

الوزير: التهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر أثرت على حركة المرور بقناة السويس - أخبار كلمتك

الوزير: التهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر أثرت على حركة المرور بقناة السويس - أخبار كلمتك

تليفزيون بريكس يستعرض جهود مصر للتوسع فى الاستثمار البيئي من أجل تعزيز إنتاج الطاقة - أخبار كلمتك

تليفزيون بريكس يستعرض جهود مصر للتوسع فى الاستثمار البيئي من أجل تعزيز إنتاج الطاقة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

صلاح يلاحق هالاند، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صلاح يلاحق هالاند، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

صلاح يلاحق هالاند، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:48 صباحاً - ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، واصل الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، تألقه وملاحقته لهالاند مهاجم مانشستر سيتي، بجدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد إحرازه الهدف الثامن في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

 وصعد صلاح إلى وصافة هدافي البريميرليج خلف المتصدر إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

ويتصدر هالاند مهاجم مانشستر سيتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 12 هدفا.

 

ليفربول وأستون فيلا


وحقق فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، فوزا ثمينا على نظيره أستون فيلا بنتيجة 2-0، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب أنفيلد، لحساب منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإنجليزي.

وسجل المصري محمد صلاح الهدف الثاني للريدز بشكل رائع عند الدقيقة 84، من خلال هجمة مرتدة سريعة ليضعها بشكل مميز في شباك الحارس ايمليانو مارتينيز.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي


1- إيرلنج هالاند، مانشستر سيتي: 12 هدفا.
2-محمد صلاح، ليفربول: 8 أهداف 

3- بريان مبيومو،  برينتفورد: 8 أهداف
4- كريس وود، نوتنجهام: 8 أهداف
5- كول بالمر، تشيلسي: 7 أهداف
6- نيكولاس جاكسون، تشيلسي: 6 أهداف 
7-  داني ويلباك، برايتون: 6 أهداف
8- يوان ويسا،  برينتفورد: 5 أهداف
9- أولي واتكينز، أستون فيلا: 5 أهداف
10- لويس دياز، ليفربول: 5 أهداف

 

وأحرز صلاح 8 أهداف وصنع 5 في مباريات البريميرليج الموسم الحالي، ليتواجد في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق