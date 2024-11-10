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حسين الشحات يستعرض جوائزه الفردية - أخبار كلمتك

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حسين الشحات يستعرض جوائزه الفردية - أخبار كلمتك

حسين الشحات يستعرض جوائزه الفردية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:28 صباحاً - استعرض حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جوائزه الفردية بعد حصوله على جائزة أفضل جناح المقدمة خلال إحدى الحفلات الخاصة باختيار الأفضل هذا العام. 

ونشر حسين الشحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة له رفقة جميع الجوائز الفردية التي حصل عليها خلال مسيرته الكروية حتى الآن.  

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وعلى صعيد متصل، شهدت الحفلة الخاصة باختيار الأفضل هذا العام، تصالح حسين الشحات لاعب الأهلي والمغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز وإنهاء الخلاف القائم بينهما. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور، ترصد صلح الشحات والشيبي والتي ظهر خلالها الثنائي وهم يلتقطون الصور التذكارية سويا.   

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وفي سياق آخر، يشارك النادي الأهلي في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” المقرر عقده في قطر ‏يوم 13 من الشهر الجاري، والخاص بمباراتي نصف نهائي ونهائي بطولة كأس القارات ‏‏"الإنتركونتيننتال".‏

ويتوجه سمير عدلي المدير الإداري بالنادي الأهلي إلى قطر غدًا، لحضور اجتماع «فيفا»، ممثلًا ‏عن القلعة الحمراء.‏

وكان الأهلي  توج بكأس «إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ» بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثة ‏أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.‏

ويلعب الأهلي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس على كأس التحدي في ‏قطر، ويتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس القارات للأندية «الإنتركونتيننتال».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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