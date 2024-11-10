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الرياضة - 03:25 - رسميا.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:25 - رسميا.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:25 - رسميا.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:25 صباحاً - أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الأحد 1 ديسمبر 2024. وتستمر عملية الصرف طوال الشهر ذاته.

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حقيقة زيادة معاشات ديسمبر 2024

نفت وزارة التضامن الاجتماعي صحة الأنباء والشائعات التي تم تداولها مؤخرًا حول وجود زيادة في معاشات شهر ديسمبر 2024، وأكدت الوزارة أنه لم يصدر أي بيان رسمي يشير إلى زيادة المعاشات هذا الشهر.

قيمة معاشات شهر ديسمبر 2024

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيهًا.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية أماكن عديدة لصرف المعاشات وذلك للتسهيل على المواطنين، وجاءت أماكن الصرف فيما يلي:

- عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك «ATM».

- منافذ البريد المصري.

- منافذ شركة فوري.

- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

- من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

رابط الاستعلام عن معاش شهر ديسمبر 2024

وهناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها للاستعلام عن المعاشات:

- قم بالدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من هنــــا.

- قم باختيار أيقونة صاحب معاش، ومن خلالها اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

- قم بالاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- قم بتدوين الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع، ثم اضغط على «استعلام».

- يظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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