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الرياضة - 09:52 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:52 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:52 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:52 مساءً - سعر الذهب الآن.. حافظ سعر الذهب الآن على استقراره خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة بمصر، حيث وصل سعر الذهب الآن عيار 21 في الأسواق إلى 3850 جنيهًا للبيع، و3820 جنيهًا للشراء.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء في الأسواق، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــا.

سعر الجنيه الذهب

سعر الذهب الآن جرام 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، نحو 4400 جنيهًا للبيع، و4365.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة نحو 4033.25 جنيه للبيع، و4002 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الآن الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر إلى 3850 جنيهًا للبيع، و3820 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الصاغة نحو 3300 جنيهًا للبيع، و3274.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فسجل الآن في الأسواق نحو 2566.75 جنيه للبيع، و2546.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم إلى 2200 جنيهًا للبيع، و2182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 9

وجاء سعر الذهب عيار 9 اليوم الثلاثاء في الأسواق نحو 1650 جنيهًا للبيع، و1637.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب الآن

فيما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة نحو 30800 جنيهًا للبيع، و30560 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب الآن

وأما عن سعر أوقية الذهب في محالات الصاغة اليوم فبلغت نحو 2742.03 دولار للبيع، و2741.76 دولار للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4400 جنيهًا 4365.75 جنيه
عيار 22 4033.25 جنيه 4002 جنيهًا
عيار 21 3850 جنيهًا 3820 جنيهًا
عيار 18 3300 جنيهًا 3274.25 جنيه
عيار 14 2566.75 جنيه 2546.75 جنيه
عيار 12 2200 جنيهًا 2182.75 جنيه
عيار 9 1650 جنيهًا 1637.25 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30800 جنيهًا 30560 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2742.03 دولار 2741.76 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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