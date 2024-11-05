حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - «ترامب» يعين ستيفن ويتكوف مبعوثاً أمريكياً إلى الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - «ترامب» يعين ستيفن ويتكوف مبعوثاً أمريكياً إلى الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

جدل واسع عقب احتضان مغترب لابنته بحفل تخرجها من الجامعة(صور) - أخبار كلمتك

جدل واسع عقب احتضان مغترب لابنته بحفل تخرجها من الجامعة(صور) - أخبار كلمتك

غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو) - أخبار كلمتك

غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو) - أخبار كلمتك

شوبير يكشف قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري - أخبار كلمتك

شوبير يكشف قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى عن عمر ناهز 90 عامًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى عن عمر ناهز 90 عامًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

15 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة زد في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
15 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة زد في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

15 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة زد في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:09 مساءً - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، ‏استعدادًا لمباراة زد المقرر لها يوم 7 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية ‏لمنافسات الدوري الممتاز.‏

356c394b51.jpg
f6d6d3e3e9.jpg
629091f57c.jpg

 

وعقد الجهاز الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب ‏الفنية الخاصة بمباراة زد، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تطبيق الجزء الخططي ‏في تدريبات الكرة.‏

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم، ‏تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

a1b7707377.jpg
db91faef45.jpg

 

كما واصل ياسر إبراهيم لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران بالجري ‏حول الملعب وأداء بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد ‏شكوى اللاعب من شد في عضلات البطن.‏

bacaa310f4.jpg
bf0946e5bd.jpg
81ba662407.jpg

 

وتعافى عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة ليشارك في مران الفريق.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، وفق البرنامج ‏الخاص بالإعداد لمباراة زد.‏

84d6b6c161.jpg
a9fa78358b.jpg
f73d6526e7.jpg

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره زد إف سي في المباراة التي تجمع الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

4808c987ee.jpg
1a5ae0fdc0.jpg
5c4335c935.jpg
32cae2d669.jpg

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة زد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا 

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي 

 الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت ‏على استاد السلام.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سى 
 

ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وزد أف سى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى فى الجولة الثانية للدوري المصري. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق