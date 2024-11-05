الرياضة - 08:20 - سعر مصل الأنفلونزا في مراكز وزارة الصحة.. وأماكن الحصول عليه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:20 مساءً - أعلنت مديريات الصحة في مختلف محافظات مصر أسعار وأماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية لعام 2024، ليتمكن المواطنين الحصول عليه لحماية أنفسهم وذويهم من الإصابة من نزلات البرد بسبب تزايد معدلات حالات الإصابة بين الأشخاص بنزلات البرد تزامنا مع اقتراب بدء فصل الشتاء رسميًا في مصر يوم السبت 21 ديسمبر المقبل.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر وأماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية لعام 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية في المحافظات

- محافظة القاهرة والجيزة مركز التطعيمات الرئيسي، في عنوان 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، المهندسين، الجيزة.

- محافظة السويس: في مكاتب الصحة بالسادات المثلث- عرب المعمل- الصفا.

- محافظة الفيوم: مكتب صحة الحادقة خلف قسم أول الفيوم.

- محافظة الإسماعيلية: الإدارة الصحية بالإسماعيلية- المراكز الطبية في التل الكبير- المراكز الطبية في القصاصين- مكتب صحة أبوصوير- مكتب صحة فايد- مكتب صحة القنطرة شرق- مكتب صحة القنطرة غرب.

- محافظة القليوبية: مكاتب الصحة في رابع بنها- حجازي- كفر شكر- العبور- الخانكة- شبين القناطر- القناطر الخيرية- قليوب.

- محافظة الإسكندرية: مكاتب الصحة في سموحة- المندرة- الجمرك- العامرية- العجمي البحرية.

- محافظة سوهاج: مراكز طب الأسرة في سوهاج- البلينا- طما- جهينة- أخميم- المراغة- ساقلتة- العسيرات- دار السلام- المنشاة.

- محافظة البحر الأحمر: في مكاتب الصحة برأس غارب- الغردقة- القصير- مرسى علم.

- محافظة الدقهلية: في مكاتب الصحة بميت غمر- السنبلاوي- دكرنس- الجمالية- بلقاس.

- محافظة الشرقية: بمركز تطعيم المسافرين في مديرية الصحة.

- محافظة المنيا في المستشفيات الحكومية.

- محافظة البحيرة: في مركز طبي ناصر بدمنهور- مركز تطعيم الحجاج بالعكريشة في كفر الدوار - المراكز الطبية في: أبوحمص- رشيد- إدكو- الرحمانية- شبراخيت- إيتاي البارود- الدلنجات- بدر، الوحدة الصحية بالبلاكوس في كوم حمادة.

سعر لقاح الإنفلونزا الموسمية

ويختلف سعر لقاح الإنفلونزا الموسمية 2024 طبقًا لعداد الجرعات وبين المستشفيات التابع لوزارة الصحة والسكان والصيدليات حيث يأتي سعره كالآتي:

- يصل سعر لقاح الإنفلونزا الموسمية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان إلى 190 جنيهًا.

- فيما يبلغ سعر المصل في الصيدليات إلى 350 جنيهًا.