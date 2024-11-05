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الرياضة - 03:00 - المتحدث العسكري: استشهاد ضابطين في سقوط هليكوبتر أثناء النشاط التدريبي للقوات الجوية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:00 - المتحدث العسكري: استشهاد ضابطين في سقوط هليكوبتر أثناء النشاط التدريبي للقوات الجوية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:00 - المتحدث العسكري: استشهاد ضابطين في سقوط هليكوبتر أثناء النشاط التدريبي للقوات الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر موقع "فيسبوك"، سقوط طائرة هليكوبتر بمنطقة الشلوفة أثناء تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية، سعت 1100، اليوم الثلاثاء، نتيجة عطل فني مما أسفر عن استشهاد ضابطين.

وجاء نص البيان: "في إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم الثلاثاء الموافق 5 / 11 / 2024 سعت 1100 سقطت طائرة هليكوبتر بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فني مما أسفر عن استشهاد ضابطين".

بيان القوات المسلحة

وتابع: "جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة".

واختتم: "تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى لأسر الشهداء، داعين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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