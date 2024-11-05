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حصاد 4 أيام من فتح الترشح في انتخابات اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

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حصاد 4 أيام من فتح الترشح في انتخابات اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

حصاد 4 أيام من فتح الترشح في انتخابات اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:19 مساءً -  كرة اليد، تشهد انتخابات اتحاد كرة اليد صراعات ساخنة بين المرشحين، وذلك بعد مرور 4 أيام على فتح باب الترشح في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 13 ديسمبر المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وشهدت قائمة المرشحين حتى الآن تقدم كل من:

في اليوم الأول:

محمد الأمين، على منصب رئيس الاتحاد

ياسر الرملي، على منصب نائب رئيس الاتحاد

محمد فتحي، عضو مجلس إدارة

جمال القليوبي، عضو مجلس إدارة

عبير عقيل، مقعد المرأة

وتقدم في اليوم الثاني كل من:

تامر العناني، عضو مجلس إدارة

وليد منير، عضو مجلس الإدارة

 

قائمة المرشحين حتى الآن

وفي اليوم الثالث لم يتقدم أحد بأوراق ترشحه، فيما شهد اليوم الرابع ترشح كل من:

محمد خليل، عضو مجلس إدارة

حسناء معوض، عضو مجلس إدارة

محمد جمال، عضو مجلس إدارة 

جابر علي أحمد، على منصب نائب رئيس الاتحاد

حسنين شرف الدين، عضو مجلس إدارة

هشام محمد، عضو مجلس إدارة

أكرم أحمد أبو ريدة، عضو مجلس إدارة

ومن المقرر أن يتم غلق باب الترشح يوم 7 نوفمبر الجاري.

وتقام انتخابات اتحاد كرة اليد على اللائحة القديمة التي وافقت عليها الجمعية العمومية عام 2017.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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