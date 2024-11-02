وسام أبو علي: الدنيا في مصر هي النادي الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 11:08 مساءً - علق النجم الفلسطيني وسام أبوعلي على الفوز الكبير الذي حققه الأهلي أمام سيراميكا، بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، ونجاحه في تسجيل هدفين من الأهداف الخمسة التي سكنت مرمى سيراميكا.

وتحدث وسام أبو علي عن تألقه في مباريات الأهلي الأخيرة لا سيما في مباراة العين الإماراتي، ثم هدفيه في مرمى سيراميكا، اليوم السبت، مشددا على أن الأهداف التي يسجلها هي نتاج مجهود زملائه في الفريق خاصة لاعبي الخط الأمامي حسين الشحات وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، ولولاهم من تمكنت من تسجيل هذه الأهداف.

وسام أبو علي يحتفل بهدفيه أمام سيراميكا، كلمتك

وأكمل وسام أبو علي في تصريحات تليفزيونية عقب انتهاء مباراة الأهلي وسيراميكا، أنه سعيد جدا بأداء طاهر محمد طاهر ونجاحه في تسجيل هدف أمام سيراميكا، ليكلل مجهوداته خاصة أنه دائما يصنع أهداف كثيرة لزملائه المهاجمين.

الدنيا في مصر هي النادي الأهلي

أضاف وسام أبو علي أنه كان دائما يسمع عن النادي الأهلي وشعبيته الكبيرة قبل القدوم إلى مصر، ولكن بعد الانضمام إلى الأهلي، إكتشفت أن الدنيا في مصر فعلا هي النادي الأهلي وجماهيره الكبيرة المتحمسة والعاشقة لناديها، وأكتشفت أنه ليس كافيا أن تسمع عن الأهلي وشهرته حتى تدرك قيمته وشأنه، ولكن أن تلعب في النادي الأهلي فالأمر مختلف تماما بين كل الأندية العربية والإفريقية

وتحدث وسام أبوعلي عن زميله حسين الشحات، مؤكدا أنه لاعب لاعب كبير وصاحب أسيستات قاتلة وعندما يكون في حالته المزاجية العالية، لا يستطيع أحد إيقاف خطورته ومساهماته التهديفية

وبسؤاله عن أقرب واحد له بين لاعبي فريق النادي الأهلي، رد وسام أبو علي أن الفريق بالكامل هو أقرب واحد له، فكلنا أخوة وكلنا متحابين ونعمل لخدمة الأهلي.

عرفت يعني إيه الأهلي بعد مباراة العين

واختتم وسام أبو علي، من آخر سوبر مصري وبعدها مباراة العين الاماراتي التي شهدت حضورا جماهيريا لم أره في حياتي، عرفت بعدهما يعني إيه إن الواحد يلعب في النادي الأهلي وصدقت لأول مرة إني لاعب في النادي الأهلي بعد هتافات واحتفالات جماهير الأهلي بي أثناء وبعد المباراة.

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