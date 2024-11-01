حافلة الزمالك تصل استاد السلام استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:34 مساءً - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام البنك الأهلي.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة، منح خلاله اللاعبين التعليمات الفنية الأخيرة للمباراة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي، قبل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد السلام.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام البنك الأهلي اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء اليوم الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المنتظر أن تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت.

الزمالك

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

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