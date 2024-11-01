حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة أمام أم صلال في الدوري القطري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:34 مساءً - أعلن علي رحمة المدير الفني لفريق الوكرة القطري، تشكيل فريقه الذي يعتمد عليه في مواجهة أم صلال في اللقاء المقرر انطلاقه بعد قليل، ضمن مواجهات الأسبوع التاسع من دوري نجوم قطر.

وتواجد الدولي المصري حمدي فتحي ضمن التشكيلة الأساسية لفريق الوكرة، التي تبدأ المباراة

تشكيل الوكرة القطري أمام أم صلال

ويبدأ فريق الوكرة القطري مباراته أمام أم صلال بتشكيل مكون من:

تشكيل فريق الوكرة، كلمتك

تشكيل فريق أم صلال أمام الوكرة

أما فريق أم صلال فيبدأ مباراته أمام الوكرة بتشكيل مكون من:

تشكيل فريق أم صلال، كلمتك

تقام المباراة على ملعب استاد الوكرة الرياضي (استاد الجنوب المونديالي) في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

يحتل الوكرة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف عن أم صلال، الذي يحتل المركز الخامس بنفس الرصيد.

يسعى الفريقان لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث للتقرب من المربع الذهبي في جدول الدوري.

يواصل حمدي فتحي تقديم مستويات جيدة مع الوكرة في موسمه الأول، حيث شارك في 32 مباراة خلال موسم 2023-2024، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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