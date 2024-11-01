تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وسيطرة الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وسيطرة الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - بث مباشر.. مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الطارئة بشأن تغير المناخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - بث مباشر.. مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الطارئة بشأن تغير المناخ - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجرًا (فيديو) - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجرًا (فيديو) - أخبار كلمتك

عوض خسائره، الذهب يعود بأرقام قوية قبل بيانات التضخم الأمريكية - أخبار كلمتك

عوض خسائره، الذهب يعود بأرقام قوية قبل بيانات التضخم الأمريكية - أخبار كلمتك

توكل كرمان تعلق على أمر هام اثار جدل واسع في مدينة تعز - أخبار كلمتك

توكل كرمان تعلق على أمر هام اثار جدل واسع في مدينة تعز - أخبار كلمتك

إنهيار جديد مدوي للريال اليمني في عدن - أخبار كلمتك

إنهيار جديد مدوي للريال اليمني في عدن - أخبار كلمتك

وفاة مسؤول امني في عدن - أخبار كلمتك

وفاة مسؤول امني في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الدوري السعودي، الخليج يتقدم بثنائية أمام الرائد (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري السعودي، الخليج يتقدم بثنائية أمام الرائد (صور) - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الخليج يتقدم بثنائية أمام الرائد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 05:43 مساءً - تقدم فريق الخليج على نظيره الرائد بهدفين مقابل لاشيء في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة على ملعب “ الأمير محمد بن فهد” ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين .  

وتقدم فريق الخليج بالهدف الأول عن طريق عبدالله السالم في الدقيقة 39، فيما أضاف الهدف الثاني اللاعب كوربيليس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. 

4eeee8ecb4.jpg
43b2a92f57.jpg

ويغيب محمد شريف المحترف المصري في صفوف فريق الخليج عن فريقه أمام الرائد بسبب الإصابة التي لحقت به.  

تشكيل الخليج أمام الرائد 

ad39ed17db.jpg

تشكيل الرائد أمام الخليج 

38e342d8e5.jpg

ترتيب الخليج والرائد في الدوري السعودي 

ويحتل فريق الرائد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد فريق الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.  

3fe918c337.jpg
3e750a6252.jpg
92ef3035ee.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق