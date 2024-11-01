تصفيات أمم إفريقيا، قائمة منتخب بتسوانا لمباراتي مصر وموريتانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - كشف الجهاز الفني لمنتخب بتسوانا، عن قائمة فريقه لمواجهتي موريتانيا ومصر في الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر أن تقام في المغرب.

ومن المقرر أن يواجه منتخب بتسوانا نظيره موريتانيا في الجولة الخامسة، فيما يلاقي منتخب مصر في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفر يقية.

قائمة بتسوانا لمباراتي مصر وموريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

حراسة المرمى: جواتسيوني فوكو- كابيلو دامبي - ليسينيا مالابيلا - كابيلو مافاكيلا.

خط الدفاع: تاتاياوني ديتهوكوي- موشا جوالاولي - تيبوكو كوبيلانج - ألفورد فيلابهي - نيكو بابوتسي - موتوسي جونسون - بوتسيلي ساكانا - شيكو موليفي- كاجو مونياكي.

خط الوسط: جابي موهوتسيوا- أوليبوجينج راموتسي- جوديراني مودينجواني - ريكي راتلوهوجو - كوكيتسو ماجافي - ليبوجانج ديتسيلي- جيلبرت باروتي - جيفت مويو.

خط الهجوم: توميسانج أوريبوني- كابيلو سياكانينج - تهابانج سيسني - أوماتلا كيباتو- مباكيلا تاوانا - مولاودي تلاليفانج - باكو جاوفوسي.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر بأجندة نوفمبر

وينطلق معسكر منتخب مصر الوطني أحد يومي 9 أو 10 نوفمبر، عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، خاصة أن الأجندة الدولية للفيفا ستنطلق يوم 11 نوفمبر.

وكان منتخب مصر حقق فوزًا مستحقًّا أمام نظيره منتخب موريتانيا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يوم 15 أكتوبر الماضي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويلتقي منتخبنا الوطني في المباراة القادمة نظيره كاب فيردي يوم 11 نوفمبر على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

ويخوض الفراعنة مباراة الجولة السادسة والأخيرة في التصفيات أمام منتخب بوتسوانا بالقاهرة يوم 19 نوفمبر.

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

الأول: مصر - 12 نقطة

الثاني: بتسوانا - 6 نقاط

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط

منتخب مصر يتأهل رسميًّا لأمم إفريقيا

وتأهل منتخب مصر رسميًّا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

ونجح الفراعنة في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق البديل إبراهيم عادل بالدقيقة 85 بتسديدة من منتصف الملعب.

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