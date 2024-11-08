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تعليق نجيب ساويرس على ضربة جزاء زد أمام الأهلي - أخبار كلمتك

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تعليق نجيب ساويرس على ضربة جزاء زد أمام الأهلي - أخبار كلمتك

تعليق نجيب ساويرس على ضربة جزاء زد أمام الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:30 مساءً -  علق المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على لقطة تدخل أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي على لاعب زد في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الخميس، في الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي على زد بهدف في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وأثارت لقطة تدخل أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي على لاعب زد جدلا واسعا داخل الوسط الرياضي خلال الساعات الأخيرة، بشأن أحقية زد لركلة جزاء أم لا. 

 ووجه أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة إلى المهندس نجيب ساويرس قال فيها: “ الأهلي وزد أخوات يا هندسة. مش ضربة جزاء إلي هتخسرنا بعض ”، ليرد ساويرس قائلا “ عندك حق.. نمشهيا المره دي ”. 

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 كما قام أحد المتابعين هو الأخر بنشر صورة لتدخل لاعب الأهلي على لاعب زد وكتب “ فينك مش شايفك، ليرد ساويرس: ” بدور على حكم ياباني".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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