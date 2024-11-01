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نيستلروي يكشف تفاصيل مكالمته مع فيرجسون بعد توليه تدريب مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

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نيستلروي يكشف تفاصيل مكالمته مع فيرجسون بعد توليه تدريب مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

نيستلروي يكشف تفاصيل مكالمته مع فيرجسون بعد توليه تدريب مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:25 مساءً - كشف رود فان نيستلروي المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، عن حديثه مع مدربه الأسطوري السابق السير أليكس فيرجسون. 


وعاد فان نيستلروي، الذي كان أحد أساطير اليونايتد، للفريق العريق، خلال الصيف الماضي، للعمل مدربا مساعدا لمواطنه إريك تين هاج، الذي رحل عن منصب المدير الفني للفريق مؤخرا بسبب سوء النتائج.

وتولى فان نيستلروي، قيادة اليونايتد بشكل مؤقت عقب إقالة تين هاج، وقاد الفريق لتحقيق انتصار كبير 5-2 على ليستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة.


وأوضح فان نيستلروي في مؤتمر صحفي قبل لقاء تشيلسي بالبريميرليج، أنه تحدث مع فيرجسون قبل مواجهة ليستر سيتي.

وقال: "نعم تحدثت معه. لقد تمنى لي التوفيق. تحدثنا قليلا عن وضعي الحالي وعن الفريق، وتمنى لي التوفيق في المباراة. من الرائع دائما التحدث معه".

وأضاف: "وقفت أمام اللاعبين وتحدثت إليهم عن مانشستر يونايتد وحجمه ومكانته وعما يعنيه اللعب في أولد ترافورد. ذكرتهم بالأغاني التي تغنيها الجماهير وسبب غنائها لها. حاولت أن أنقل لهم كم هو رائع أن تكون لاعبا في هذا النادي".

وتابع فان نيستلروي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "مشاركة هذه المشاعر مع اللاعبين كانت لحظة فخر لي، وسعدت برد فعلهم على أرض الملعب وتجاوب الجماهير مع الفريق".

واختتم: "لقد تلقيت تشجيعا رائعا بدوري من الجماهير، وهذا يحفزني لبذل أقصى ما في وسعي قبل مواجهة تشيلسي".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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