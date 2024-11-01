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الرياضة - 02:06 - موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:06 - موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:06 - موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:06 مساءً - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. يبحث عشاق الكرة المصرية والمارد الأحمر عن موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

وتقدم كلمتك لقرائها الأعزاء خلال السطور التالية، موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة المرتقبة لعشاق المارد الأحمر.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحلة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك عندما يستضيف نظيره سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من مسابقة «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنتشي بقوة عقب الفوز بلقب السوبر المحلي وكأس الثلاث قارات على حساب العين الإماراتي، لتفادي مفاجآت الدوري الممتاز، والفوز على سيراميكا كليوباترا وحصد أول ثلاثي نقاط في المسابقة من أجل الحفاظ على اللقب في خزائنه.

الأهلي

على الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراة الأهلي، وهو يمتلك طموحًا كبيرًا بقيادة المدرب المخضرم أيمن الرمادي، حيث يسعى الفريق للدخول في المربع الذهبي للدوري الممتاز هذا الموسم، مستفيدًا من الصفقات القوية التي أبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

وحددت رابطة الأندية المصرية، مساء غد السبت، الموافق 2 من شهر نوفمبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «السلام».

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

وتُعد مجموعة قنوات أون سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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