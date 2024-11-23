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أحمد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة الجونة بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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أحمد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة الجونة بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أحمد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة الجونة بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 04:36 مساءً -  أعلن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة عن تشكيل فريقه في مواجهة منافسه فريق الجونة، اليوم السبت، في المباراة المقرر أن تقام على ملعب خالد بشارة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.  

تشكيل غزل المحلة أمام الجونة 

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موعد مباراة غزل المحلة والجونة بالدوري الممتاز

 وتنطلق مباراة غزل المحلة والجونة اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد خالد بشارة في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.  

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة والجونة بالدوري  

 ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت عبر شاشتها مباراة غزل المحلة والجونة في الدوري الممتاز.  

مباراة غزل المحلة والجونة 

ويدخل فريق غزل المحلة المباراة علي أمل حصد الثلاث نقاط وتحقيق أول فوز لزعيم الفلاحين خلال الموسم الحالي، ومصالحة جماهير الفريق بعد التعثر في أول جولتين البطولة، حيث تعادل المحلة في الجولة الأولي مع الإسماعيلي بنتيجة 0-0، فيما خسر في الجولة الثانية أمام طلائع الجيش 3-2. 

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أما فريق الجونة فيسعى هو الآخر في تحقيق الفوز الأول له خلال الموسم الحالي في مسابقة الدوري وذلك بعد التعادل في الجولتين الأولي والثانية أمام زد والمصري بنفس النتيجة 0-0.     

حكام مباراة غزل المحلة والجونة بالدوري الممتاز

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ترتيب غزل المحلة والجونة بالدوري الممتاز

 ويحتل فريق الجونة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطتين فقط حصل عليهما من التعادل في مباراتين، بينما يأتي غزل المحلة خلفه في المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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