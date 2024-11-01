آخر تطورات صفقة انتقال أموريم لتدريب مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:25 مساءً - كشف الإيطالي فابريزو رومانو صحفي سكاي سبورت آخر تطورات انتقال البرتغالي روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة لتدريب مانشستر يونايتد.

وبحسب رومانو، فإن مانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة أعدا جميع الوثائق الخاصة بانتقال روبن أموريم لتدريب النادي الإنجليزي ليتم ختمها خلال الأيام المقبلة.

وأوضح رومانو أن المدرب البرتغالي سيوقع عقدا مع يونايتد حتى صيف 2027.

النادي البرتغالي كشف في وقت سابق عبر بيان رسمي تواصل يونايتد معه وإبلاغه بدفع 10 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أموريم.

فيما ذكرت جريدة تليجراف الإنجليزية أن اتفاق الناديين سيتضمن أن أموريم سيظل مدربا للنادي البرتغالي لمبارياته الـ3 القادمة ولن ينضم إلى يونايتد إلا خلال فترة التوقف الدولي القادمة، والتي تبدأ في 14 نوفمبر الجاري، وهذا يعني أن أول مباراة له كخليفة لإريك تين هاج ستكون خارج أرضه ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي يوم 24 نوفمبر المقبل.

تأخر روبن في الانضمام ليونايتد يعني أن رود فان نيستلروي سيبقى على الأرجح مسؤولًا عن يونايتد في مبارياته الثلاث القادمة، تشيلسي على أرضه في الدوري يوم الأحد يليه فريق باوك اليوناني في الدوري الأوروبي يوم الخميس ومباراة أخرى على أرضه ضد ليستر سيتي يوم الأحد التالي، قبل فترة التوقف الدولي.

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