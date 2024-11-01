معتز عاشور يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة اتحاد تنس الطاولة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:20 مساءً - تنس الطاولة، تقدم معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة، بأوراق ترشحه على مقعد الرئاسة لدورة انتخابية جديدة، تستمر حتى المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

معتز عاشور يترشح على رئاسة اتحاد تنس الطاولة

ومن المنتظر أن تشهد انتخابات تنس الطاولة منافسة قوية على جميع المقاعد في الرئاسة والعضوية.

ويتمتع معتز عاشور بعلاقات قوية مع أعضاء الجمعية العمومية، وشهدت اللعبة في ظل ولايته تطورا ملحوظا على المستويات القارية والدولية.

موعد بدء انتخابات الاتحادات الرياضية

انتهت الاتحادات الرياضية الأولمبية من الإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات لدورة جديدة 2024 - 2028 والتي تقام بنظام الفردي والقائمة على حسب لوائح كل اتحاد رياضي.

البداية من الاتحاد المصري للرماية الذي تجرى انتخاباته يوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري بنظام الفردي، ثم انتخابات الاتحاد المصري للفروسية بنظام القائمة المغلقة يوم الخميس 7 نوفمبر، على أن تقام انتخابات اتحاد ألعاب القوى يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024.

وتقام انتخابات الاتحاد المصري للجمباز بنظام القائمة المغلقة يوم الثلاثاء 12 نوفمبر المقبل كما تقام انتخابات اتحاد السباحة بنظام القائمة المغلقة أيضًا يوم 15 نوفمبر، وانتخابات كرة السلة يوم الجمعة 15 نوفمبر، على أن تقام انتخابات اتحاد الهوكي يوم الأحد 17 نوفمبروتعقد انتخابات اتحاد رفع الأثقال يوم الجمعة 22 نوفمبر المقبل، وفي نفس اليوم تقام انتخابات اتحاد الجودو والتي تقام بنظام الفردي، فيما تقام انتخابات اتحاد الترايثلون يوم السبت 23 نوفمبر المقبل، وفي نفس اليوم تقام انتخابات اتحاد التايكوندو بنظام القائمة المغلقة على أن تقام انتخابات اتحاد الجولف يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024.

وتقام انتخابات اتحاد التجديف يوم الجمعة 29 نوفمبر الجاري وانتخابات الريشة الطائرة أيضا في نفس ذات اليوم، فيما تقام انتخابات 4 اتحادات رياضية يوم 30 نوفمبر وهم الملاكمة، المصارعة، الكانوي- الكاياك، التنس الأرضي.

ويشهد شهر ديسمبر المقبل إقامة الانتخابات في 11 اتحاد والبداية من اتحاد الإسكواش حيث تقام الانتخابات يوم 1 ديسمبر، والسلاح يوم 6 ديسمبر والذي يكون بنظام القائمة المغلقة، والكرة الطائرة يوم 6 ديسمبر أيضًا وهو نفس يوم إقامة انتخابات اتحاد الرجبي.

وتقام انتخابات اتحاد الدراجات يوم السبت 7 ديسمبر وكرة القدم بالقائمة المغلقة يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، ثم انتخابات كرة اليد يوم الجمعة 13 ديسمبر وتنس الطاولة يوم الجمعة أيضًا 13 ديسمبر والذي يشهد أيضًا انتخابات اتحاد الشراع.

وتقام انتخابات اتحاد القوس والسهم يوم السبت 14 ديسمبر المقبل وهو نفس يوم إجراء انتخابات الاتحاد المصري للخماسي الحديث في ختام انتخابات الاتحادات الأولمبية يوم 14 ديسمبر المقبل.

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