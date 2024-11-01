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الرياضة - 11:32 - رابط الاستعلام عن نتيجة القبول في مسابقة وظائف البريد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:32 - رابط الاستعلام عن نتيجة القبول في مسابقة وظائف البريد - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:32 - رابط الاستعلام عن نتيجة القبول في مسابقة وظائف البريد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:32 صباحاً - مسابقة وظائف البريد.. زاد البحث في الساعات القليلة الماضية، عن رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد، وذلك بعد إتاحة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد

ويستعرض كلمتك لمتابعيه وزواره، رابط كيفية الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد، من خلال السطور التالية:

رابط الاستعلام عن نتيجة القبول في وظائف البريد

رابط الاستعلام عن نتيجة القبول في مسابقة وظائف البريد

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إمكانية الاستعلام عن نتيجة القبول في مسابقة وظائف البريد، من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية، بالضغط على الرابط هذا: https://jobs.caoa.gov.eg/.

رابط الاستعلام عن نتيجة القبول في وظائف البريد

كيفية الاستعلام عن نتيجة القبول بوظائف البريد المصري

- أولا قم بتسجيل الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية، من خلال الضغط هنــــــــــا.

- الضغط على أيقونة «استعلام».

- ادخال الرقم القومي للمتقدم في الخانة المخصصة لذلك.

- ادخال رقم التقديم الذي حصلت عليه أثناء التقديم.

- وفي النهاية، يظهر المتقدم إذا ما تم قبوله مبدئيًا أو لا.

وظائف البريد المصري

موعد الامتحان الإلكتروني لـ وظائف البريد

و وفقا لبيان الجهاز المركزي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فمن المقرر أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد ومكان الامتحان الإلكتروني للمتقدمين الذين تم قبولهم مبدئيا في وظائف البريد المصري، لخوض الامتحان.

وأكد الجهاز على المتقدمين بمتابعة الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث ينشر الجهاز كافة الأخبار المتعلقة بمسابقات التوظف الحكومي أولًا بأول.

وظائف البريد المصري 2024

مسابقة وظائف البريد المصري

بشار إلى أن عدد المتقدمين في مسابقة وظائف البريد المصري 2024، بلغ 260750 متقدمًا، فيما انطبقت شروط خوض المسابقة على 234045 متقدمًا، بينما لم تنطبق الشروط على 26705 متقدمين، بنسبة قبول بلغت حوالي 89.76%.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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